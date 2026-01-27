DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.073 -0,2%Euro1,1993 -0,4%Öl67,93 +0,3%Gold5.252 +1,4%
Erste Schätzungen: AQ Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

28.01.26 06:21 Uhr
AQ Group AB Registered Shs
16,65 EUR -0,21 EUR -1,25%
AQ Group Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,87 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,69 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,30 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,43 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,27 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 9,05 Milliarden SEK, gegenüber 8,55 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

