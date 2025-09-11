EU akzeptiert Microsoft-Zusagen wegen Wettbewerbsbedenken zu Teams

DOW JONES--Die EU-Kommission hat weitere Zugeständnisse von Microsoft im Zusammenhang mit Wettbewerbsbedenken hinsichtlich der Videokonferenzplattform Teams akzeptiert. Damit endet eine über Jahre geführte kartellrechtliche Untersuchung der Brüsseler Behörde zu Teams.

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung