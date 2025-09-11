DAX23.646 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
EU akzeptiert Microsoft-Zusagen wegen Wettbewerbsbedenken zu Teams

12.09.25 09:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
434,10 EUR 6,80 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat weitere Zugeständnisse von Microsoft im Zusammenhang mit Wettbewerbsbedenken hinsichtlich der Videokonferenzplattform Teams akzeptiert. Damit endet eine über Jahre geführte kartellrechtliche Untersuchung der Brüsseler Behörde zu Teams.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)

In eigener Sache

