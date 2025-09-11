EU akzeptiert Microsoft-Zusagen wegen Wettbewerbsbedenken zu Teams
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat weitere Zugeständnisse von Microsoft im Zusammenhang mit Wettbewerbsbedenken hinsichtlich der Videokonferenzplattform Teams akzeptiert. Damit endet eine über Jahre geführte kartellrechtliche Untersuchung der Brüsseler Behörde zu Teams.
September 12, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
