DAX24.296 -0,1%ESt505.447 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1683 +0,2%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Frühe Anlage

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren verdient

19.08.25 10:00 Uhr

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
13,50 EUR -0,17 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,810 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 13,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,39 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 100,39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 47,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordea Bank Abp Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordea Bank Abp Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

DatumRatingAnalyst
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered Equal WeightBarclays Capital
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
19.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
18.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
19.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
18.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyDeutsche Bank AG
18.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered Equal WeightBarclays Capital
15.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
01.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
19.04.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordea Bank Abp Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen