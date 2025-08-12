EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,810 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 13,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,39 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 100,39 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 47,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|19.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|19.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
