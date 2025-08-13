European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 0,046 EUR.

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 0,046 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,046 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,047 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 35.553 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,055 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 18,615 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,264 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

