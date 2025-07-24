CTS Eventim Aktie News: CTS Eventim am Donnerstagnachmittag im Sinkflug

CTS Eventim im Blick

Die Aktie von CTS Eventim gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CTS Eventim-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 17,6 Prozent im Minus bei 81,85 EUR.

Das Papier von CTS Eventim befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 17,6 Prozent auf 81,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die CTS Eventim-Aktie bei 79,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 921.082 CTS Eventim-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 114,10 EUR. Der aktuelle Kurs der CTS Eventim-Aktie ist somit 39,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CTS Eventim-Aktie mit einem Verlust von 6,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,75 EUR. Im Vorjahr erhielten CTS Eventim-Aktionäre 1,66 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,00 EUR für die CTS Eventim-Aktie.

CTS Eventim ließ sich am 22.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CTS Eventim im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 498,58 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 408,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CTS Eventim einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



