EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Mittag ein

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 5,99 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 1,4 Prozent auf 5,99 EUR nach. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,97 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,07 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.911 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 43,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,53 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

