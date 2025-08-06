EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

EVOTEC SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,60 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,60 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.533 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. 60,91 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 23,33 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,19 Prozent zurück. Hier wurden 199,98 Mio. EUR gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR ausweisen wird.

