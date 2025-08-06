DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

07.08.25 12:07 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,59 EUR 0,09 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,60 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.533 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. 60,91 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 23,33 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,19 Prozent zurück. Hier wurden 199,98 Mio. EUR gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
26.06.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen