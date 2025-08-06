EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 6,62 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 6,62 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 331.401 Aktien.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,19 Prozent zurück. Hier wurden 199,98 Mio. EUR gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR einfahren.

