DAX24.121 -0,3%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
08.08.25 09:25 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 6,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,83 EUR 0,21 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 6,68 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.848 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 37,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR im Vergleich zu 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,451 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
26.06.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

