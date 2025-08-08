EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 6,56 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 6,56 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 433.123 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 22,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 199,98 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

