EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kursplus

24.10.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 7,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
7,08 EUR 0,28 EUR 4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:06 Uhr 2,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 7,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.888 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 51,71 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 38,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen