EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,94 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,13 EUR. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 605.117 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 53,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,42 EUR an.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

