EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 6,98 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 6,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,90 EUR. Zuletzt wechselten 505.597 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 34,27 Prozent niedriger. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 27,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,445 EUR einfahren.

