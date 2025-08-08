DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,75 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 6,75 EUR nach. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,70 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.095 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen