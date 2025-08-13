DAX24.146 -0,5%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Aktienkurs aktuell

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Vormittag Verluste

26.08.25 09:25 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 6,01 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 6,01 EUR ab. Bei 6,01 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.225 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,71 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 18,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,60 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 171,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,427 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu EVOTEC SE

