EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 6,07 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 6,07 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,13 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 494.062 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,96 Prozent. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 16,64 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

