Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 249,22 USD.
Das Papier von Expedia legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 249,22 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 250,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 247,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 48.141 Expedia-Aktien den Besitzer.
Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 279,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 12,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 47,68 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 06.11.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,67 Prozent auf 4,41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 15,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
