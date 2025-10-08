DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Blick auf Aktienkurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit Verlusten

08.10.25 16:10 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,22 EUR 1,13 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ExxonMobil befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 113,84 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,72 USD. Zuletzt wurden via New York 226.889 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 124,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Gewinne von 9,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ExxonMobil-Anleger Experten zufolge am 30.10.2026 werfen.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,76 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen