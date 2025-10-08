ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,84 USD.
Das Papier von ExxonMobil befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 113,84 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,72 USD. Zuletzt wurden via New York 226.889 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 124,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Gewinne von 9,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ExxonMobil-Anleger Experten zufolge am 30.10.2026 werfen.
Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,76 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
