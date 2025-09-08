DAX23.718 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.616 +0,2%Nas21.783 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Notierung im Blick

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Dienstagnachmittag

09.09.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 112,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
95,27 EUR 2,06 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 112,10 USD. Kurzfristig markierte die ExxonMobil-Aktie bei 112,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 327.025 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 12,70 Prozent zulegen. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 14,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
