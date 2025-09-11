ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag in Grün

Kurs der ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,68 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,17 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 225.546 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 10,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,19 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im Vorjahr hatte ExxonMobil 3,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

