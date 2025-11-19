ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Mittwochabend tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 117,80 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 117,80 USD ab. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,96 USD ein. Bei 116,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.023.102 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Gewinne von 4,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 16,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

ExxonMobil veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,36 Mrd. USD – eine Minderung von 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,10 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,92 USD je Aktie belaufen.

