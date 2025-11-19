ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 116,06 USD.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 116,06 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,98 USD. Bei 116,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 350.758 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,72 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,92 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

