Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Kursentwicklung im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag auf rotem Terrain

19.11.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 116,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
101,50 EUR -1,46 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 116,06 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,98 USD. Bei 116,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 350.758 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,72 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,92 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
