ExxonMobil im Blick

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Nachmittag an Fahrt

22.08.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 110,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
93,88 EUR 0,26 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 110,23 USD zu. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 110,44 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,88 USD. Zuletzt wechselten 236.815 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 126,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 11,27 Prozent wieder erreichen.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

