ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil steigt am Freitagabend

ExxonMobil im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 110,99 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 110,99 USD zu. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,88 USD. Zuletzt wechselten 787.815 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 126,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 11,87 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,68 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

