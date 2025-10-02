FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 244,97 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 244,97 USD zu. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 245,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.860 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je FedEx-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,24 Mrd. USD im Vergleich zu 21,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

