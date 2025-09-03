DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.443 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,09 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Kurs der FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

04.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 223,33 USD.

Die FedEx-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 223,33 USD abwärts. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 222,90 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,69 USD. Zuletzt wechselten via New York 22.955 FedEx-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 38,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 12,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 24.06.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 5,94 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,22 Mrd. USD – ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

