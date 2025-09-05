FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verliert am Montagnachmittag

Kurs der FedEx

Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 222,97 USD ab.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 222,97 USD. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 222,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,99 USD. Bisher wurden via New York 25.821 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. 38,37 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 12,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,71 USD für die FedEx-Aktie.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 24.06.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,94 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.09.2026 dürfte FedEx die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,65 USD je FedEx-Aktie.

