FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 227,14 USD.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 227,14 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 228,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 53.063 Stück.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 35,83 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 194,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 16,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 312,71 USD aus.

Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,22 Mrd. USD im Vergleich zu 22,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.09.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,62 USD je FedEx-Aktie belaufen.

