DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
FedEx im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Freitagabend an

22.08.25 20:25 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Freitagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 236,18 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
195,00 EUR 0,34 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:02 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 236,18 USD. Bei 238,01 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 131.375 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 23,45 Prozent niedriger. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,72 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 318,14 USD an.

Am 24.06.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,71 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
05.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen