FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Freitagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 236,18 USD zu.

Um 20:02 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 236,18 USD. Bei 238,01 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 131.375 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 23,45 Prozent niedriger. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,72 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 318,14 USD an.

Am 24.06.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,71 USD je FedEx-Aktie belaufen.

