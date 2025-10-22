FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Zum Vortag unverändert notierte die FedEx-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 242,98 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 242,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 244,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 242,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 243,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.476 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,97 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,97 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 22,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 USD je FedEx-Aktie belaufen.

