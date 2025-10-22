DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.646 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.076 -1,2%
So entwickelt sich FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Mittwochabend ins Minus

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 241,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
208,90 EUR 2,75 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 241,97 USD ab. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 241,73 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,67 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 52.363 FedEx-Aktien.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 21,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 194,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,68 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2025 mit 5,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,97 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
