Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So entwickelt sich FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

30.10.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Zum Vortag unverändert notierte die FedEx-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 249,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
216,15 EUR 1,60 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie bewegte sich um 15:49 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 249,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 252,69 USD. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 248,37 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,06 USD. Zuletzt wurden via New York 77.548 FedEx-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,52 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,20 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,24 Mrd. USD – ein Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
