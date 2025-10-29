DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

29.10.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 249,68 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die FedEx-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 249,68 USD. Die FedEx-Aktie legte bis auf 251,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 249,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.184 FedEx-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie.

Am 18.09.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 21,58 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

