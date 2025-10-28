DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx macht am Abend Boden gut

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,00 USD an. Bei 251,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.825 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 22,91 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,08 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

