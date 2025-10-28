FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Nachmittag an Boden

FedEx im Fokus

Die Aktie von FedEx zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 251,39 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 251,39 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 254,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,00 USD. Bisher wurden via New York 63.684 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 308,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 18,52 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 22,69 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,21 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

