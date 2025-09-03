Finanzinvestor Permira steigt bei Teamviewer aus

DOW JONES--Permira hat sich von seinen restlichen Teamviewer-Anteilen getrennt. Wie der Finanzinvestor mitteilte, hat er am Donnerstag rund 12,5 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren zum Preis von 9,20 Euro je Aktie platziert, was knapp 7 Prozent des Aktienkapitals des Softwareherstellers entspricht. Am Mittwoch war die Aktie bei 9,74 Euro aus dem Handel gegangen. Permira war 2014 bei Teamviewer eingestiegen und hat das Unternehmen 2019 an die Börse gebracht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung