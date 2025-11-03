Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 13,00 USD ab.

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 13,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,91 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,02 USD. Zuletzt wurden via New York 5.751.295 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 7,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,04 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,00 USD je Ford Motor-Aktie aus.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,06 USD fest.

