So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Boden

04.09.25 20:25 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,91 EUR 0,06 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,65 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,64 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.110.495 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,99 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 2,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,675 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,17 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie schwächer: Ergebnis der Urabstimmung bei den Kölner Werken am Freitag erwartet

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen