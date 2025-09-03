Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Boden

So bewegt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,65 USD.

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,65 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,64 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.110.495 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,99 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 2,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,675 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,17 USD im Jahr 2025 aus.

