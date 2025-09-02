Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend mit Aufschlag

Kurs der Ford Motor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,71 USD zu.

Das Papier von Ford Motor konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 11,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ford Motor-Aktie bisher bei 11,91 USD. Bei 11,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.328.914 Stück gehandelt.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 11,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 2,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 38,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,675 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,17 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

