Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Nachmittag fester

Ford Motor im Blick

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,23 EUR 0,08 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,14 USD. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,24 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 920.034 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,28 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

