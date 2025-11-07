Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Freitagabend ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 13,18 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,18 USD zu. Bei 13,21 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 USD. Zuletzt wechselten 5.228.382 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 13,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit Abgaben von 35,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,22 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 USD je Aktie.

