DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.953 -0,4%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus +51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Aktie im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Freitagabend ins Plus

07.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Freitagabend ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 13,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,13 EUR -0,21 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,18 USD zu. Bei 13,21 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 USD. Zuletzt wechselten 5.228.382 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 13,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit Abgaben von 35,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,22 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen