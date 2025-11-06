Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verzeichnet am Donnerstagabend kaum Ausschläge
Die Aktie von Ford Motor zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 13,11 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Ford Motor-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 13,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 13,24 USD. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 12,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.491.075 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 13,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 50,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 46,20 Mrd. USD umgesetzt.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
