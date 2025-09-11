Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Nachmittag um Nulllinie

DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.132 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
So entwickelt sich Ford Motor

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Ford Motor zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 11,77 USD bewegte sich die Ford Motor-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,86 EUR -0,04 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Ford Motor-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 11,77 USD. Bei 11,79 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 635.033 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 28,25 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 30.07.2025. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 47,81 Mrd. USD eingefahren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

mehr Analysen