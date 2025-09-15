Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,56 USD abwärts.
Um 20:07 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,56 USD ab. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,52 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.501.839 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 11,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Abschläge von 26,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.
Ford Motor gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,18 Mrd. USD – ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.
