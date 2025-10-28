Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 13,16 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Ford Motor-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 13,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,05 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.893.252 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 5,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 55,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,08 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
