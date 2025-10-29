Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 13,35 USD.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 13,35 USD. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,37 USD aus. Bei 13,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 2.474.853 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,97 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 36,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

