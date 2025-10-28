Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor büßt am Dienstagabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 13,14 USD.
Die Ford Motor-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 13,14 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 13,05 USD. Bei 13,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 7.433.711 Ford Motor-Aktien.
Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Am 23.10.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,53 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.
In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht
Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich
