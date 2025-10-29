Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Abend fester

Blick auf Ford Motor-Kurs

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 13,31 USD.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 13,31 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,39 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,09 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 6.871.928 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,97 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,53 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,669 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Am 23.10.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,22 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 50,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal