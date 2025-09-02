Formycon Aktie News: Formycon am Mittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 23,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 23,90 EUR. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.540 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 168,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,92 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

