Formycon Aktie News: Formycon verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 21,05 EUR.

Die Formycon-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 21,05 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.700 Formycon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 205,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,64 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

